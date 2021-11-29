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GALATASARAY HABERLERİ - Grup liderliği altın değerinde

Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle son 16 turuna kalma biletini cebine koydu. Ancak grup liderliği de büyük önem taşıyor. 9 Aralık’ta Lazio ile deplasmanda oynanacak maçta 1 puan yetiyor ancak mağlubiyet halinde can yakacak rakiplerle karşılaşma ihtimali ortaya çıkacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Grup liderliği altın değerinde
Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle son 16 turuna kalma biletini cebine koydu. Ancak grup liderliği de büyük önem taşıyor. 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda oynanacak maçta 1 puan yetiyor ancak mağlubiyet halinde can yakacak rakiplerle karşılaşma ihtimali ortaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nden grubunu üçüncü tamamlayacak takımlardan birisiyle rakip olacak. Moldova'dan Sheriff'in yanı sıra, Dortmund ve Zenit gruplarra üçüncülüğü garantiledi. Ayrıca bu takımlara Milan, A. Madrid, Barça ve Sevilla gibi devler de eklenebilir.
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