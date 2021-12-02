GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a transferde dişli rakip! Mostafa Mohamed...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in bonservisini almak için resmi temaslara başlamaya hazırlanırken, transferde Cimbom'a rakip çıktı.

Katar ekibi Al Sadd'ın, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek Mostafa Mohamed'i transfer etmek için Zamalek ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Arabic.sport360.com'da yer alan haberde; Mohamed'in performansındaki dalgalanmalar nedeniyle Cimbom'un henüz satın alma opsiyonunu kullanmadığı belirtilirken, bunu üzerine Al Sadd'ın harekete geçtiği kaydedildi.

İLK TEKLİFİ REDDETTİ

Katar ekibinin daha önce Mohamed'e 4 milyon euro yıllık ücret içeren bir teklifte bulunduğu ancak Mısırlı futbolcunun bu teklifi reddettiği de haberde yer aldı.

24 yaşındaki golcünün Galatasaray'da kalmasa bile tercihinin Avrupa olduğu belirtilirken, tüm bunlara rağmen Al Sadd'ın bu transferde ısrarcı olacağı ve sonuna kadar Mostafa Mohamed'i bekleyeceği ifade edildi.

Mısırlı oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 13 gol atıp 1 asist yaptı.