Haberler Galatasaray Marsilya’ya karşı moral arayacak

Marsilya’ya karşı moral arayacak

Derbizede olan Aslan rotasını Avrupa’ya kırdı Hedef Marsilya’yı devirerek liderliği korumak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
Marsilya’ya karşı moral arayacak

Sarı-kırmızılılar ligde büyük hüsran yaşıyor. Zirveden uzak kalan Galatasaray, Avrupa Kupaları'na sarılmış durumda. Kupa 2'de grubunda lider durumda bulunan Cimbom, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından rotasını Marsilya mücadelesine çevirdi. Aslan perşembe günü evinde oynayacağı karşılaşmada Fransız devini mağlup ederek bir nebze de olsun morallenmek istiyor. Fatih Terim de karşılaşma gününe kadar yapacağı motivasyon konuşmalarıyla öğrencilerini bu kritik randevuya hazırlayacak.

MARSİLYA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Perşembe günü 20.45'te başlayacak maçın biletleri ilk olarak GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine satılıyor. Genel satış bugün saat 14.00'te başlayacak.

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