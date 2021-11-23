Marsilya’ya karşı moral arayacak

Sarı-kırmızılılar ligde büyük hüsran yaşıyor. Zirveden uzak kalan Galatasaray, Avrupa Kupaları'na sarılmış durumda. Kupa 2'de grubunda lider durumda bulunan Cimbom, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından rotasını Marsilya mücadelesine çevirdi. Aslan perşembe günü evinde oynayacağı karşılaşmada Fransız devini mağlup ederek bir nebze de olsun morallenmek istiyor. Fatih Terim de karşılaşma gününe kadar yapacağı motivasyon konuşmalarıyla öğrencilerini bu kritik randevuya hazırlayacak.

MARSİLYA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Perşembe günü 20.45'te başlayacak maçın biletleri ilk olarak GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine satılıyor. Genel satış bugün saat 14.00'te başlayacak.