GALATASARAY HABERLERİ! Galatasaray'ın Bakambu transferinde dev rakip!

Orta sahada Berkan, Cicaldau ve Feghouli ile istediği oyun geçişlerini yapamayan Galatasaray'da sergilen bu oyunun ardından gözler devre arasında planlanan transferlere çevrildi.

Hem maliyet hem de yabancı oyuncu fazlalığı olan Galatasaray'da, Fotomaç'ın derlediği habere göre bazı isimlerle devre arası yollarını ayrılacağı iddia edilirken listeye de sürpriz bir isim girdi.