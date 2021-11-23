GALATASARAY HABERLERİ! Galatasaray'ın Bakambu transferinde dev rakip!

Galatasaray geride kalan 13 haftanın ardından ligde 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılarda derbide alınan mağlubiyet büyük bir üzüntü yaşattı.
Galatasaray geride kalan 13 haftanın ardından ligde 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılarda derbide alınan mağlubiyet büyük bir üzüntü yaşattı.
Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe mağlubiyetiyle birlikte bazı eksiklerde bir kez daha ortaya çıktı. Karşılaşmada hücum anlamında etkisiz kalan Galatasaray pozisyon bulmakta zorlandı.
Teknik Direktör Fatih Terim'in büyük umutlarla kadroya katılmasını istediği Morutan sahada hiç bir etki gösteremedi.