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GALATASARAY HABERLERİ! Galatasaray'ın Bakambu transferinde dev rakip!

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da işler karıştı. Sarı-kırmızılılarda bu mağlubiyetin ardından bazı isimlerin performansı tartışılmaya devam ediyor. Buna göre Galatasaray'ın devre arasında transfer planı değişti. Teknik Direktör Fatih Terim, özellikle ön bölgedeki üretkenliğin Kerem dışında sağlanamaması dolayısyla listeye Bakambu'yu almıştı. Golcü futbolcu için dünya devinin de devreye girdiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 11:36 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 11:38
GALATASARAY HABERLERİ! Galatasaray'ın Bakambu transferinde dev rakip!

Galatasaray geride kalan 13 haftanın ardından ligde 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılarda derbide alınan mağlubiyet büyük bir üzüntü yaşattı.

GALATASARAY HABERLERİ! Galatasaray'ın Bakambu transferinde dev rakip!

Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe mağlubiyetiyle birlikte bazı eksiklerde bir kez daha ortaya çıktı. Karşılaşmada hücum anlamında etkisiz kalan Galatasaray pozisyon bulmakta zorlandı.

GALATASARAY HABERLERİ! Galatasaray'ın Bakambu transferinde dev rakip!

Teknik Direktör Fatih Terim'in büyük umutlarla kadroya katılmasını istediği Morutan sahada hiç bir etki gösteremedi.

GALATASARAY HABERLERİ! Galatasaray'ın Bakambu transferinde dev rakip!

Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun performansı takımın hücum bölgesindeki en önemli faktör olurken milli futbolcuya destek verebilecek bir oyuncu çıkmadı.

GALATASARAY HABERLERİ! Galatasaray'ın Bakambu transferinde dev rakip!

Orta sahada Berkan, Cicaldau ve Feghouli ile istediği oyun geçişlerini yapamayan Galatasaray'da sergilen bu oyunun ardından gözler devre arasında planlanan transferlere çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ! Galatasaray'ın Bakambu transferinde dev rakip!

Hem maliyet hem de yabancı oyuncu fazlalığı olan Galatasaray'da, Fotomaç'ın derlediği habere göre bazı isimlerle devre arası yollarını ayrılacağı iddia edilirken listeye de sürpriz bir isim girdi.

GALATASARAY HABERLERİ! Galatasaray'ın Bakambu transferinde dev rakip!

TERİM'İN HEDEFİ BAKAMBU!

Çin'in Beijing Guoan kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2021'de bitecek olan Bakambu'nun Avrupa'ya dönmek istemesi ve bir dönem Bursaspor formasıyla top koşturduğu Türkiye'ye sıcak bakması avantaj olarak görülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ! Galatasaray'ın Bakambu transferinde dev rakip!

Galatasaray yönetiminin, Çin'in en pahalı futbolcuları arasında yer alan Bakambu ile çok zorlu bir pazarlık süreci yaşayacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Bakambu hem santrfor hem de kanat bölgelerinde forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ! Galatasaray'ın Bakambu transferinde dev rakip!

BARCELONA İDDİASI

Fransız basınında yer alan haberde Cedric Bakambu için Barcelona'nın da devreye girdiği iddia edildi.

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