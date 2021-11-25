Aslantepe’de gala günü

Fenerbahçe derbisinde 50 bin taraftara ev sahipliği yapan Nef Stadı perşembe akşamı Marsilya maçında tekrar kapılarını açacak. 125 ila 1250 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler tükenmek üzere... Derbi yenilgisinden dolayı takımlarına küsmeyen sarı-kırmızılılar, Marsilya karşısında tribündeki yerlerini alacak.

TARAFTARIN MESAJLARI

* Biz hiç o otobüsten hiç inmedik ki!

* İnanıyoruz, güveniyoruz, başaracağız.

* İnsan sevdiğine kızar mı hiç; sevdiğine küser mi?

* Galatasaray bizim her şeyimiz hep yanındayız.