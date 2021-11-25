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Aslantepe’de gala günü

Fenerbahçe derbisinde 50 bin taraftara ev sahipliği yapan Nef Stadı perşembe akşamı Marsilya maçında tekrar kapılarını açacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Aslantepe’de gala günü

Fenerbahçe derbisinde 50 bin taraftara ev sahipliği yapan Nef Stadı perşembe akşamı Marsilya maçında tekrar kapılarını açacak. 125 ila 1250 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler tükenmek üzere... Derbi yenilgisinden dolayı takımlarına küsmeyen sarı-kırmızılılar, Marsilya karşısında tribündeki yerlerini alacak.

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