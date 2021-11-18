Haberler Kimdir Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Cedric Bakambu nereli? Kariyeri ve özellikleri...

Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Cedric Bakambu nereli? Kariyeri ve özellikleri...

Bri dönem Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu'nun adı transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Başarılı forvet ile ilgili birçok detay merak ediliyor. Yapılan sorgular arasında Cedric Bakambu kaç gol attı? Cedric Bakambu piyasa değeri, Bakambu kimdir? Bakambu bu sezon performansı gibi ifadeler de yer alıyor. Peki, Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Cedric Bakambu nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:17
Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Cedric Bakambu nereli? Kariyeri ve özellikleri...

Bir dönem Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu, transfer gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bakambu ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Cedric Bakambu nereli?

CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?

Cédric Bakambu 11 Nisan 1991 yılında dünyaya gelmiştir. Santrfor mevkisinde oynayan Bakambu, Fransa'da yetişmiş Kongolu millî futbolcudur. Yıldız isim Beijing Guoan'da forma giymektedir. Futbola 9 yaşında Ivry takımında başladı. İlk profesyonel maçına ise 7 Ağustos 2010 günü Arles-Avignon karşısında çıktı. 2014-15 Transfer döneminin son gününde Fransa'nın FC Sochaux takımının forvet oyuncusu Cedric Bakambu, Özlüce Tesislerinde kendisini 4 yıllığına Bursasporlu yapan imzayı attı. Bu transfer için Kulübüne 1.8 Milyon Euro bonservis ücreti kendisine ise 800 bin Euro verildi. Bursaspor'da iyi bir performans sergileyen Bakambu, 7,5 milyon Euro bonservis ile Villarreal'e transfer oldu. Villarreal'de çıkışını sürdüren Bakambu, 40 milyon Euro civarında bir ücret karşılığında Beijing Guoan'a transfer oldu.

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