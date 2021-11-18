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Mohamed Elneny bedavaya Galatasaray'a

Bir süredir Galatasaray'la anılan Muhammed Elneny'nin İstanbul yolu açıldı. Arsenal'ın sportif direktörü Edu'nun, Elneny'nin Ocak ayında bedelsiz olarak ayrılması konusunda menajeriyle anlaşmaya vardı. Mısırlı oyuncu, Galatasaray'la el sıkışması durumunda bedava gelebilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Mohamed Elneny bedavaya Galatasaray'a
Bir süredir Galatasaray'la anılan Muhammed Elneny'nin İstanbul yolu açıldı. Arsenal'ın sportif direktörü Edu'nun, Elneny'nin Ocak ayında bedelsiz olarak ayrılması konusunda menajeriyle anlaşmaya vardı. Mısırlı oyuncu, Galatasaray'la el sıkışması durumunda bedava gelebilecek.
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