Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi taktikler belirlendi! Fatih Terim ve Pereira...

BASKI KUR İŞİ BİTİR G.Saray'ın hocası Fatih Terim, F.Bahçe'ye sürpriz hazırlıyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen usta teknik adam, oyuncularına "Maça çok hızlı başlayacağız. Beklemek yerine rakibin üzerine gidecek ve baskı kuracağız" talimatı verdi. Savunmada Marcao ve Nelsson'un uyumu, Kerem ile Halil'in formu, Mostafa Mohamed'in bitirici vuruşları ve Sofiane Feghouli'nin tecrübesi Cimbom'un en büyük avantajları.

ÖNCE DURDUR SONRA VUR

F.Bahçe'nin hocası Pereira, Cimbom'un taraftar desteği ile derbiye çok hızlı başlayacağını hesap ediyor... Sahaya dörtlü savunma ile çıkarak Cimbom'un yapacağı baskıyı savuşturmayı düşünen Portekizli çalıştırıcı, "İstanbul'a döndüğümde 'Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağım' demiştim. Ben hâlâ bu sözümün arkasındayım. Bu defa hikaye yarım kalmayacak. G.Saray maçı da kötü süreci unutturmamız için gerçekten de iyi bir fırsat" dedi.