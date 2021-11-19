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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi taktikler belirlendi! Fatih Terim ve Pereira...

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Her iki takım da dev maç öncesi taktiğini belirledi. Peki, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, nasıl bir yol izleyecek? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi taktikler belirlendi! Fatih Terim ve Pereira...

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi her iki takım da taktiğini belirledi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi taktikler belirlendi! Fatih Terim ve Pereira...

BASKI KUR İŞİ BİTİR
G.Saray'ın hocası Fatih Terim, F.Bahçe'ye sürpriz hazırlıyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen usta teknik adam, oyuncularına "Maça çok hızlı başlayacağız. Beklemek yerine rakibin üzerine gidecek ve baskı kuracağız" talimatı verdi. Savunmada Marcao ve Nelsson'un uyumu, Kerem ile Halil'in formu, Mostafa Mohamed'in bitirici vuruşları ve Sofiane Feghouli'nin tecrübesi Cimbom'un en büyük avantajları.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi taktikler belirlendi! Fatih Terim ve Pereira...

ÖNCE DURDUR SONRA VUR
F.Bahçe'nin hocası Pereira, Cimbom'un taraftar desteği ile derbiye çok hızlı başlayacağını hesap ediyor... Sahaya dörtlü savunma ile çıkarak Cimbom'un yapacağı baskıyı savuşturmayı düşünen Portekizli çalıştırıcı, "İstanbul'a döndüğümde 'Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağım' demiştim. Ben hâlâ bu sözümün arkasındayım. Bu defa hikaye yarım kalmayacak. G.Saray maçı da kötü süreci unutturmamız için gerçekten de iyi bir fırsat" dedi.

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