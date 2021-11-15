GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'dan transfer sözleri! "Menajerim..."

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu. beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Marcao transfer söylentileriyle ilgili konuştu. İşte o sözler...
Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu. beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Marcao transfer söylentileriyle ilgili konuştu. İşte o sözler...
"ARADA KAPATILABİLECEK BİR FARK VAR"
Milli takım arası iyi bir zamana denk geldi. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Artılarımızı, eksilerimizi görme açısından, eksiklerimizi düzeltmek için iyi bir ara oluyor. Hocamızla, arkadaşlarımızla neleri daha iyi yapabiliriz ona çalışıyoruz. 9 puan lider için bir avantaj ama önümüzde çok maç var. Karamsarlığa düşmek, pes etmek ruhumuzda yok. Farkın kapatılabilecek bir fark olduğunu düşünüyorum.
"ÖĞRENMEYE AÇ BİR TAKIM VAR"
Öğrenmeye aç bir takım var. Çok değerli, çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Muslera, Arda, Aanholt gibi çok önemli oyuncularımız da var. Bence güzel bir karışım oldu. Genç oyuncular ve tecrübeli oyuncularla daha iyi yerlere gidecektir takım.
"NELSSON İLE GÜZEL BİR UYUM YAKALADIK"
Nelsson'la güzel bir uyum sağladık. Çok akıllı, çok zeki, kaliteli bir futbolcu. Bizim yakaladığımız uyum sadece bizim başarımız değil, takım arkadaşlarımızın, hocamızın bize verdiği destek sayesinde oluyor. İkimizin uyumu önemli ama bu bir takım başarısı. Rekabet çok önemli, her pozisyonda olmalı. Takımımızın içerisinde de bu rekabeti görebiliyoruz. Çok kaliteli arkadaşlarımız var. Forma rekabeti en üst seviyede. Sağlıklı şekildeki rekabetin her zaman takıma faydası olur. Kazanan Galatasaray olur.
"HOCAMIZ BİZİ GRUPTAN ÇIKARABİLECEĞİMİZE İNANDIRDI"
Allah hocama yardım etsin çünkü zor bir durum. Bu kadar forma rekabeti, opsiyon, iyi oyuncular... Hocamızın karar vermesi zorlaşıyor. Avrupa'da bu zamana kadar iyi bir performans gösterdik, iyi maçlar oynadık. Kura ilk çekildiğinde rakiplerimize baktığımızda Şampiyonlar Ligi grubu gibi gözüküyordu. Galatasaray'ın bu gruptan çıkamayacağını söylüyorlardı. Hocamız, bize bu gruptan çıkabileceğimize inandırdı. Gösterdiğimiz performans da ortada. İyi sonuçlar alıp, gruptan çıkmak istiyoruz.
"ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"
Zor bir zamandan çıktım, uzun süre oynamadım. İstenmeyen bir olay yaşandı, psikolojik olarak zor zamanlar geçirdim. Taraftarımız hep yanımda oldu. Bütün takımın yanında taraftarımız. Tekrardan sahaya dönmek, onların beni kucaklaması beni çok mutlu etti. Olmaması gereken bir olay yaşandı. Pişman oldum. Zor günler geçirdim ama bu zor günleri bir nebze daha huzurlu atlatmamın tek sebebi Fatih Hocam'dı.
"FATİH HOCAM HER ZAMAN YANIMDAYDI"
Fatih Hocamız yanlış yaptığımı, hatalı olduğumu ama bu olayın geride bırakılması gerektiğini, zamana ihtiyacımız olduğunu, destek vereceklerini, takımdan ayrı kalacağımı ve ailemle vakit geçirmem gerektiğini söyledi. Bu sözleri Fatih Terim'den duymak çok önemliydi. Fatih Hocam her zaman benim yanımdaydı. Beni çok rahatlattı.
"KEREM İLE ARAMDA BİR PROBLEM YOK"
Fatih Hocamın en büyük özelliklerinden birisi herkese bir baba gibi davranması. Kim zora düşse hep yanında oldu. Galatasaray'ı Galatasaray yapan en büyük özelliklerden biri de liderin bir baba gibi davranması, Florya'da bir aile ortamı olması. Gerçekten inanılmaz üzüldüm, çok pişman oldum. Yapmamam gereken bir şeydi. Kerem'den, ailesinden özür diledim. İnsanlar ne yazık ki bazen duygularını kontrol edemiyorlar. Düşünme, öz eleştiri yapma fırsatım oldu. Çok zor bir dönemdi. Kerem'le aramda bir problem yok.
"TRANSFERLE İLGİLENMİYORUM"
Transfer konularıyla ilgilenmediğini söyleyen Brezilyalı stoper, "Tek odak noktam Galatasaray. Burada oynamak çok büyük bir rüyaydı. Transfer söylentilerine kulak asmıyorum. Transfer durumlarını kulübe ve menajerime bırakıyorum. İki taraf için bir teklif gelirse konuşulacaktır. Bir şampiyonluk daha yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Transfer söylentileri konsantrasyonumu bozabilir, bu yüzden ilgilenmiyorum." dedi.