GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'dan transfer sözleri! "Menajerim..."

"NELSSON İLE GÜZEL BİR UYUM YAKALADIK" Nelsson'la güzel bir uyum sağladık. Çok akıllı, çok zeki, kaliteli bir futbolcu. Bizim yakaladığımız uyum sadece bizim başarımız değil, takım arkadaşlarımızın, hocamızın bize verdiği destek sayesinde oluyor. İkimizin uyumu önemli ama bu bir takım başarısı. Rekabet çok önemli, her pozisyonda olmalı. Takımımızın içerisinde de bu rekabeti görebiliyoruz. Çok kaliteli arkadaşlarımız var. Forma rekabeti en üst seviyede. Sağlıklı şekildeki rekabetin her zaman takıma faydası olur. Kazanan Galatasaray olur.

"HOCAMIZ BİZİ GRUPTAN ÇIKARABİLECEĞİMİZE İNANDIRDI" Allah hocama yardım etsin çünkü zor bir durum. Bu kadar forma rekabeti, opsiyon, iyi oyuncular... Hocamızın karar vermesi zorlaşıyor. Avrupa'da bu zamana kadar iyi bir performans gösterdik, iyi maçlar oynadık. Kura ilk çekildiğinde rakiplerimize baktığımızda Şampiyonlar Ligi grubu gibi gözüküyordu. Galatasaray'ın bu gruptan çıkamayacağını söylüyorlardı. Hocamız, bize bu gruptan çıkabileceğimize inandırdı. Gösterdiğimiz performans da ortada. İyi sonuçlar alıp, gruptan çıkmak istiyoruz.