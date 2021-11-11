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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a flaş transfer önerisi! Manchester United'ın yıldızı...

Süper Lig'de ilk 12 haftanın ardından zirvenin 9 puan gerisine düşen Galatasaray, ocak ayı için transfer çalışmalarına başlarken, ilk olarak orta sahaya takviye yapılması planlanıyor. Berkan ve Cicaldau'nun yanına daha dirençli bir oyuncu arayan Fatih Terim'in önüne birçok isim getirilirken, son olarak ise Manchester United'ın yıldız Nemanja Matic önerildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a flaş transfer önerisi! Manchester United'ın yıldızı...

Galatasaray'ın saha içinde bir lideri yok… Terim bu nedenle takıma liderlik edecek tarzda bir 6 numara istedi. Scout ekibinin Terim'in önüne koyduğu isimse Nemanja Matic


GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a flaş transfer önerisi! Manchester United'ın yıldızı...

Hazırlanan raporda; Solskjaer'in bu sezon ManU formasını sadece 1 maçta 90 dakika verdiği Sırp ön liberonun tecrübesi ve kariyerinin yanı sıra aynı zamanda sol ayaklı olması nedeniyle de ideal bir seçenek olabileceğini belirtildi. Galatasaray, 2023 sezonu sonuna kadar Manchester'la sözleşmesi devam eden Sırp oyuncuyu kiralamaya çalışacak.

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