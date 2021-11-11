GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a flaş transfer önerisi! Manchester United'ın yıldızı...

Galatasaray 'ın saha içinde bir lideri yok… Terim bu nedenle takıma liderlik edecek tarzda bir 6 numara istedi. Scout ekibinin Terim'in önüne koyduğu isimse Nemanja Matic …

Hazırlanan raporda; Solskjaer'in bu sezon ManU formasını sadece 1 maçta 90 dakika verdiği Sırp ön liberonun tecrübesi ve kariyerinin yanı sıra aynı zamanda sol ayaklı olması nedeniyle de ideal bir seçenek olabileceğini belirtildi. Galatasaray, 2023 sezonu sonuna kadar Manchester'la sözleşmesi devam eden Sırp oyuncuyu kiralamaya çalışacak.