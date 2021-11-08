Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Hangi tarihte oynanacak?

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı sona erdi.

Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı haftada kazanan bordo mavililer oldu. Galatasaray Fatih Karagümrük ile berabere kalırken, Fenerbahçe Kayserispor engelini aşamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Milli araya girilirken lider Trabzonspor, Galatasaray'a 9 Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı.

Şimdi gözler milli aradan sonra oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisine çevrildi.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı, 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

SEYİRCİ KAPASİTESİ NE KADAR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı üzere 9 Kasım 2021'den sonra oynanacak tüm maçlar tam seyirci kapasitesiyle oynanabilecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN SON DURUMLARI NE?

12 haftası geride kalan Süper Lig'de Galatasaray 21 puanla dördüncü, Fenerbahçe ise 20 puanla yedinci sırada bulunuyor.

İKİ TAKIMIN EKSİK VE CEZALILARI KİMLER?

Galatasaray ve Fenerbahçe'de derbi öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da Arda Turan ve Sacha Boey, Fenerbahçe'de ise Altay Bayındır sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun Galatasaray Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalleri bulunuyor.