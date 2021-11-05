Eski günlerine geri döndü

Sofiane Feghouli, Gaziantep maçında başlayan çıkışını Lokomotiv Moskova maçına taşıdı. Fatih Terim'in ilk 11'de sahaya sürdüğü tecrübeli futbolcu, etkili futbolu ve attığı golle dün akşam bir yıldız gibi parladı. 43'te klas bir vuruşla ağlara gönderdi. Cezayirli futbolcu, bu sezon ilk kez Nef Stadyumu'nda ağları sarsma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, bu golle bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti. Deneyimli futbolcu daha önce de St.Johnstone deplasmanında ve Olimpiyat'ta Hatay maçında gol atmıştı.