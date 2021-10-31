Haberler Galatasaray Galatasaray Gaziantep 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) GS Antep maçı özet izle | Galatasaray maçı özet

Galatasaray Gaziantep 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) GS Antep maçı özet izle | Galatasaray maçı özet

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Morutan ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada hata yapmayan Cimbom, haftayı karlı kapadı. İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 20:59 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 21:07
Galatasaray Gaziantep 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) GS Antep maçı özet izle | Galatasaray maçı özet

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. NEF Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Cimbom, 3 puanı hanesine yazdırdı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puansız geçtiği haftayı 3 puanla kapatarak kritik bir galibiyet aldı.

Bu sonuçla Cimbom puanını 20'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı. 12. haftada Galatasaray deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

SON DAKİKA