TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir Rumen daha!

Ara transfer bölgesinde kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da rota yine Romanya'ya döndü. Sarı-Kırmızılılar, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın başarılı performansı sonrası, scout ekibinin önerdiği 3 Rumen yıldızı gündemine aldı.

5 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Takvim'in haberine göre; Listenin ilk sırasında FCSB formasını giyen Florinel Coman yer alıyor. Piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki genç yıldız, 5 kez Romanya Milli Takımı'nda oynadı.

POPESCU HENÜZ 18 YAŞINDA

Yine aynı takımdan Octavian Popescu da Galatasaray'ın listesinde yer alıyor. Rumen futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olan yıldız futbolcu henüz 18 yaşında.

3 İSİMDEN BİRİSİ GELECEK!

Craiova'da oynayan Andrei Ivan, Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki 3. Rumen yıldız. Galatasaray devre arasında bu 3 isimden birisini kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor.