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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - O yıldızlara Radamel Falcao taktiği! Devre arası... (GS spor haberi)

Süper Lig'de son olarak dev derbide Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya başladı. Sarı kırmızılıların yıldız isimleri Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin geleceği merak konusu. 2 yıldızla ilgili kararını veren yönetim, Radamel Falcao taktiğini uygulayacak. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:59 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:59
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - O yıldızlara Radamel Falcao taktiği! Devre arası... (GS spor haberi)

Bu sezonla birlikle geleceğin takımını kurmak için düğmeye basan Galatasaray'da ocak ayı da hareketli geçecek. Yaz transfer döneminde 11 yeni takviyeyi yapan Aslan, birçok isimle de yollarını ayırmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - O yıldızlara Radamel Falcao taktiği! Devre arası... (GS spor haberi)

Ancak Başkan Burak Elmas'ın kendilerine kulüp bulmalarını istediği Babel ve Feghouli ikilisi Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fatih Terim iki yıldızını kazanma yoluna gitse de Babel ve Feghouli yakaladıkları fırsatları ellerinin tersiyle itti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - O yıldızlara Radamel Falcao taktiği! Devre arası... (GS spor haberi)

SON YILLARI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yıllık 2 milyon 500 bin avro kazanan Babel ve 3 milyon 850 bin avro net kazancı olan Feghouli ile yolların devre arasında ayrılması planlanıyor. Yönetim ikili için Falcao'da izledikleri yolu takip edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - O yıldızlara Radamel Falcao taktiği! Devre arası... (GS spor haberi)

Sözleşmelerinin son senesinde olan yıldızlardan alacaklarında indirim isteyip, zarardan kâr sağlanacak. Kolombiyalı golcü 3 milyon avro alarak sözleşmesini feshetmişti. Bu sayede hem ciddi maaş yükünden kurtulunmuş hem de yabancı kontenjanında yer açılmış olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - O yıldızlara Radamel Falcao taktiği! Devre arası... (GS spor haberi)

İKİ ASLAN'IN KARNESİ

Oyuncu Maç Gol Asist Yıllık ücreti
Feghouli 12 2 - 3,8 milyon €
Babel 17 - 1 2,5 milyon €

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