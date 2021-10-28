GALATASARAY TRANSFER HABERİ - O yıldızlara Radamel Falcao taktiği! Devre arası... (GS spor haberi)

Bu sezonla birlikle geleceğin takımını kurmak için düğmeye basan Galatasaray'da ocak ayı da hareketli geçecek. Yaz transfer döneminde 11 yeni takviyeyi yapan Aslan, birçok isimle de yollarını ayırmıştı.

Ancak Başkan Burak Elmas'ın kendilerine kulüp bulmalarını istediği Babel ve Feghouli ikilisi Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fatih Terim iki yıldızını kazanma yoluna gitse de Babel ve Feghouli yakaladıkları fırsatları ellerinin tersiyle itti.