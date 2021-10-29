GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet, devre arası transfer dönemi gelmeden iç ve dış transfer anlamında çalışmalara başladı. Ocak ayının hareketli geçmesi beklenen sarı-kırmızılılarda genç futbolcunun takımdan ayrılması yönünde ortak karar alındı. İşte Fatih Terim'in kadroda düşünmediği o isim...