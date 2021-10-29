GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet, devre arası transfer dönemi gelmeden iç ve dış transfer anlamında çalışmalara başladı. Ocak ayının hareketli geçmesi beklenen sarı-kırmızılılarda genç futbolcunun takımdan ayrılması yönünde ortak karar alındı. İşte Fatih Terim'in kadroda düşünmediği o isim...
TERİM KADROYU DEĞİŞTİRECEK
Galatasaray'da kadro yine değişiyor. Beşiktaş derbisini kaybederek ligde zirveden uzaklaşan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep maçında kadroda değişikliklere imza atacak.
MORUTAN 10 NUMARAYA
Beşiktaş maçındaki kadrodan Taylan ve Mostafa Mohamed'i kesmeyi düşünen tecrübeli teknik adam, Halil Dervişoğlu'nu en uçta oynatmayı planlıyor. Üçlü orta sahadan vazgeçme düşüncesi içinde olan Terim, Olimpiu Morutan'ı da 10 numaralı pozisyona çekip, sağ tarafta da Barış Alper Yılmaz'la maça başlamayı planladığı belirtildi.