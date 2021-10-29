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GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bir yandan zorlu mücadelenin hazırlıkları sürerken, diğer taraftan da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Büyük bir transfer operasyonu gerçekleştirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda sezon başında kadroya dahil edilen yıldız isimle ocak ayında yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 12:00
GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet, devre arası transfer dönemi gelmeden iç ve dış transfer anlamında çalışmalara başladı. Ocak ayının hareketli geçmesi beklenen sarı-kırmızılılarda genç futbolcunun takımdan ayrılması yönünde ortak karar alındı. İşte Fatih Terim'in kadroda düşünmediği o isim...

GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

TERİM KADROYU DEĞİŞTİRECEK
Galatasaray'da kadro yine değişiyor. Beşiktaş derbisini kaybederek ligde zirveden uzaklaşan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep maçında kadroda değişikliklere imza atacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

MORUTAN 10 NUMARAYA
Beşiktaş maçındaki kadrodan Taylan ve Mostafa Mohamed'i kesmeyi düşünen tecrübeli teknik adam, Halil Dervişoğlu'nu en uçta oynatmayı planlıyor. Üçlü orta sahadan vazgeçme düşüncesi içinde olan Terim, Olimpiu Morutan'ı da 10 numaralı pozisyona çekip, sağ tarafta da Barış Alper Yılmaz'la maça başlamayı planladığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

CICALDAU VE BERKAN SAHADA
Tecrübeli çalıştırıcının Gaziantep FK karşısında dörtlü savunmanın önünde Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu'yu görevlendirileceği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

ASSUNCAO HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Galatasaray'a transferin son günü gelen Gustavo Assunçao büyük hayal kırıklığı yarattı. Portekiz ekibi Famalicao'dan kiralanan genç futbolcu yetersiz bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

YOLLAR AYRILACAK
Milliyet'in haberine göre; 21 yaşındaki futbolcu, devre arasında yolların ayrılacağı ilk isim olacak. Brezilyalı futbolcunun yetenekli olmasına karşın fiziksel olarak oynadığı pozisyon için yetersiz bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

FIRSATLARI KULLANAMADI
Avrupa listesinde yer almayan ve ligde de sadece 3-0 kaybedilen Kayseri maçında 11 başlayıp 1-0 kazanılan Konya maçında de ikinci yarı şans bulan Brezilyalı futbolcu, bu fırsatları iyi kullanamadı. Genç oyuncu, Florya'daki hazırlık maçlarında da sınıfı geçememişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILACAK
Süper Lig için yetersiz bulunan Brezilyalı futbolcunun devre arasında gitmesiyle beraber Galatasaray yabancı kontenjanında da yer açacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO
Maliyetinin yüksek olmaması, Galatasaray'ın bu işten en az zararla çıkmasını sağlayacak. Sarı-kırmızılılar Famalicao'ya 1 senelik kiralama bedeli olarak 100 bin euro öderken, oyuncunun satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Sezon başında geldi ocakta gidiyor!

DERBİDE DE OYNAMADI
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçında da Gustavo Assunçao'yu maç kadrosuna dahil etmemişti.

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