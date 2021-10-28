Transfer sadece forvetle sınırlı kalmayacak

Terim'in rahatsız olduğu üçüncü mevki ise sol bek olduğu ortaya çıktı. Başarılı hocanın, hem van Aanholt'tan hem de Ömer Bayram'dan memnun olmadığı için bu mevkiye de transfer istediği bildirildi.

EN BÜYÜK SORUN

G.Saray'ın saha içindeki kaptanı Muslera… Ancak oyun içinde bir saha lideri yok. Bu durum son maçlarda oldukça dikkat çekiyor. Terim takımının yıldızı Kerem'e saha içinde özgürlük tanıdı. Ancak genç oyuncu lider değil. Cicaldau oyun anlamında takımın lideri. Morutan'da da bu özellikler var. Ancak Cicaldau'nun takıma liderlik edecek, arkadaşlarını yönlendirecek özelliği yok. Morutan ise daha genç. Takımın direkt oyuncusu olmayı bile henüz başarabilmiş değil. Taylan zaman zaman bu role soyundu. Ancak devamlılığı olmadığı ve sürekli yerine oyuncu arandığı iddiaları yüzünden tutmadı. Berkan bu rol için biraz öne çıkıyor. Ancak henüz yeni... Marcao tam takımın saha içindeki lideri olacaktı, Kerem'le yaşadığı kavga olayı bu şansını kaybetmesine neden oldu. Çünkü takım içinde sevilmiyor. Feghouli, Babel ve Diagne gibi bu rolü oynayacak lider özellikleri olan oyuncular ise Galatasaray'ın ideal 11'inin devamlı oyucuları değil. Bu yüzden lidersizlik Galatasaray'ı etkiliyor. Fatih Terim'in yeniden iddialı hale gelebilmek için önce bu sorunu çözmesi gerekiyor. (Serkan Bayar / Mini yorum)