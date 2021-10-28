GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 4 ayrılık 3 transfer

Galatasaray ocak ayında hareketli saatler geçirecek.. Süper Lig 'de ilk 10 hafta sonunda lider Trabzonspor 'un 7 puan gerisine düşen Cimbom, Ocak ayında transferde sıcak saatler yaşayacak. Takvim'in haberine göre, yönetimin hedefi, orta saha, kanat ve yerli kaleci transferi yaparak kadroyu güçlendirmek.

ASLAN BU KEZ ÇOK KARARLI!

Cimbom'da orta saha transferi için Benficalı Gedson Fernandes'in ismi geçiyor. Aslan, yaz transferinde renklerine bağlayamadığı yıldız oyuncu için bu kez şartları zorlayacak. Gedson Galatasaray'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı. Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Gedson Fernandes bu sezon Portekiz ekibi Benfica'da sedece 3 maçta oynadı. Sadece 47 dakika görev alabildi.