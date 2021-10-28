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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 4 ayrılık 3 transfer

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da Feghouli, Babel, Luyindama ve Assunçao topun ağzında... Öte yandan Aslan, ara transfer döneminde 3 flaş transfere imza atacak. Sarı-kırmızılılar, orta saha, kanat ve yerli kaleci takviyesi yapacak. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 4 ayrılık 3 transfer

Galatasaray ocak ayında hareketli saatler geçirecek.. Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşen Cimbom, Ocak ayında transferde sıcak saatler yaşayacak. Takvim'in haberine göre, yönetimin hedefi, orta saha, kanat ve yerli kaleci transferi yaparak kadroyu güçlendirmek.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 4 ayrılık 3 transfer

ASLAN BU KEZ ÇOK KARARLI!

Cimbom'da orta saha transferi için Benficalı Gedson Fernandes'in ismi geçiyor. Aslan, yaz transferinde renklerine bağlayamadığı yıldız oyuncu için bu kez şartları zorlayacak. Gedson Galatasaray'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı. Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Gedson Fernandes bu sezon Portekiz ekibi Benfica'da sedece 3 maçta oynadı. Sadece 47 dakika görev alabildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 4 ayrılık 3 transfer

ONYEKURU KOMŞU'DA MUTSUZ

Yunan medyası ise Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'nun Olympiakos'ta mutsuz olduğunu yazdı. Galatasaray'ın kanat transferi için Onyekuru ile temasa geçmesi bekleniyor.

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