GALATASARAY HABERLERİ - Mısır'dan flaş iddia! Cimbom'un Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Adı Al Ahly ile anılan Mohamed'le ilgili isim vermeden bir kulüp yetkilisiyle görüşüldü. Bu kaynak, "Mostafa Mohamed tabii ki harika bir futbolcu. Ancak elimizde forvet alternatiflerimiz var. Ayrıca Galatasaray opsiyonu kullanıp onu gelecekte satarsa, isteyeceği rakam 10 milyon euronun altında olmayacak. Bugünün şartlarında böyle bir bonservis bedeli ödeyemeyiz." dedi.