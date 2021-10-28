Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Mısır'dan flaş iddia! Cimbom'un Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ - Mısır'dan flaş iddia! Cimbom'un Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Galatasaray'da son haftalarda çıkış yakalayan ancak Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltıyla gündem olan Mostafa Mohamed için flaş bir iddia ortaya atıldı. Mısır basını golcü oyuncunun bonservis bedelini açıklarken, sarı-kırmızılıların o rakamdan aşağı Mohamed'i satmayacağını öne sürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:52
GALATASARAY HABERLERİ - Mısır'dan flaş iddia! Cimbom'un Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Galatasaray'da performansı zaman zaman eleştirilen Mostafa Mohamed, son oynanan Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı sonrası gündem olmuştu. Takımın penaltıcısı Cicaldau'ya topu vermeyip atışı kendisi kullanan Mısırlı golcü, Ersin'i aşamamış ve sarı-kırmızılıların sahadan puansız ayrılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mısır'dan flaş iddia! Cimbom'un Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mohamed'in kaçırdığı penaltıyı tartışırken, yıldız isim hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Mısır basını, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini almak istediği golcü oyuncuyla ilgili özel bir haber yayınladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mısır'dan flaş iddia! Cimbom'un Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Habere göre; ismi Mısır'ın köklü kulübü Al Ahly ile anılan Mohamed'in bonservisi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız ismi 10 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata satmayacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mısır'dan flaş iddia! Cimbom'un Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Adı Al Ahly ile anılan Mohamed'le ilgili isim vermeden bir kulüp yetkilisiyle görüşüldü. Bu kaynak, "Mostafa Mohamed tabii ki harika bir futbolcu. Ancak elimizde forvet alternatiflerimiz var. Ayrıca Galatasaray opsiyonu kullanıp onu gelecekte satarsa, isteyeceği rakam 10 milyon euronun altında olmayacak. Bugünün şartlarında böyle bir bonservis bedeli ödeyemeyiz." dedi.

SON DAKİKA