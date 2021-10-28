GALATASARAY HABERLERİ - Mısır'dan flaş iddia! Cimbom'un Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Galatasaray'da performansı zaman zaman eleştirilen Mostafa Mohamed, son oynanan Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı sonrası gündem olmuştu. Takımın penaltıcısı Cicaldau'ya topu vermeyip atışı kendisi kullanan Mısırlı golcü, Ersin'i aşamamış ve sarı-kırmızılıların sahadan puansız ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mohamed'in kaçırdığı penaltıyı tartışırken, yıldız isim hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Mısır basını, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini almak istediği golcü oyuncuyla ilgili özel bir haber yayınladı.
Habere göre; ismi Mısır'ın köklü kulübü Al Ahly ile anılan Mohamed'in bonservisi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız ismi 10 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata satmayacağı belirtildi.