Galatasaray Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor... Son 2 maçını kazanan Aslan, namağlup Konyaspor'u yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Konyaspor ise yenilmezliğini sürdürme peşinde.

📺 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Rahmanovic, Endri Çekici, Bytyqi, Serdar Gürler, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün