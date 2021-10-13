Son anda kurtardı

Milli arayı boş geçmek istemeyen Galatasaray, dün İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip son dakikalarda kazandığı penaltı atışıyla maçı 3-3 berabere tamamladı. İstanbulspor Mertan ve Rroca ile iki kez öne geçse de Mbaye Diagne biri penaltıdan attığı gollerle skoru eşitledi: 2-2. Milli oyuncularından yoksun Galatasaray'ın yedekleri vasat bir oyun ortaya koyarken 85'te konuk ekip Emir ile bir kez daha öne geçti: 3-2. Ancak son anlarda kazanılan penaltıyı gole çeviren Ryan Babel skoru ilan etti: 3-3.



KONYA'YA BİLENİYOR



Galatasaray, İstanbulspor ile berabere kalırken daha önce de Tuzlaspor ile Florya Tesisleri'nde özel maç yapmış ve sahadan 4-3 galibiyetle ayrılmıştı. Cimbom, Süper Lig'in 9. haftasında Pazar günü Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.



TARAFTARDAN DESTEK



Galatasaray dünkü karşılaşmaya Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Ryan Babel, Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Aytaç Kara, Marcao, Emre Kılınç, Diagne 11'i ile çıktı. Taraftarlar da sahadaki tribünü tamamen doldurdu.