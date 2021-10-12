SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli aradaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli aradaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılıların gollerini Diagne (2) ve Babel (p) kaydederken, İstanbulspor'un golleri Mertan Caner Öztürk, Eduard Rroca (p) ve Emir Kaan Gültekin'den geldi.
Galatasaray'da maçı tribünden takip eden teknik direktör Fatih Terim, hop oturup hop kalkarken, devre arasında sahaya inerek oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.