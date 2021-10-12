SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

Galatasaray , Süper Lig 'e verilen milli aradaki ikinci hazırlık maçında TFF 1 . Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da maçı tribünden takip eden teknik direktör Fatih Terim, hop oturup hop kalkarken, devre arasında sahaya inerek oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.