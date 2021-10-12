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SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

Spor haberleri... Süper Lig'de verilen milli arayı yaptığı hazırlık mücadeleleri ile değerlendiren Galatasaray ilk provasında Tuzlaspor'u 4-3 mağlup ederken, ikinci hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi balkondan takip eden teknik direktör Fatih Terim, devre arasında sahaya inerek mini bir toplantı gerçekleştirdi. İşte o anlar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 18:41
SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli aradaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılıların gollerini Diagne (2) ve Babel (p) kaydederken, İstanbulspor'un golleri Mertan Caner Öztürk, Eduard Rroca (p) ve Emir Kaan Gültekin'den geldi.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

Galatasaray'da maçı tribünden takip eden teknik direktör Fatih Terim, hop oturup hop kalkarken, devre arasında sahaya inerek oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

İşte o anlar...

SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

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SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken kare! Terim sahaya indi ve...

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