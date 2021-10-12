Galatasaray İstanbulspor maçı CANLI İZLE

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, 7. haftada Göztepe, 8. haftada Rizespor karşısında geriden gelerek kazandı ve lige tutundu. Milli arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Aslan, sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Galatasaray, son hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - İstanbulspor maçının canlı yayın takibine fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 12 Ekim Salı günü saat 16:00'da başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma GS TV ve YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.



GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan hazırlık karşılaşmasının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

