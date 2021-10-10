GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ocak ayı transfer hedefi orta saha! İşte adaylar...

Galatasaray'da ocak ayı transfer döneminde takviye yapılması kararlaştırılırken, teknik direktör Fatih Terim, orta saha bölgesine transfer yapmak istiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, devre arasında 6 numara transferi yapacakken sarı-kırmızılılarda ocakta öncelik savunmanın önüne verilecek. Teknik direktör Fatih Terim'in Melo ve Fernando tarzı bir 6 numara için izleme komitesine talimat verdiği öğrenildi.