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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ocak ayı transfer hedefi orta saha! İşte adaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri... Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray'da yeni hedef orta saha... Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in iyi bir 6 numara için talimat verdiği ifade edilirken önceden hazırlanan listede alternatif isimler de var. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 11:44
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ocak ayı transfer hedefi orta saha! İşte adaylar...

Galatasaray'da ocak ayı transfer döneminde takviye yapılması kararlaştırılırken, teknik direktör Fatih Terim, orta saha bölgesine transfer yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ocak ayı transfer hedefi orta saha! İşte adaylar...

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, devre arasında 6 numara transferi yapacakken sarı-kırmızılılarda ocakta öncelik savunmanın önüne verilecek. Teknik direktör Fatih Terim'in Melo ve Fernando tarzı bir 6 numara için izleme komitesine talimat verdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ocak ayı transfer hedefi orta saha! İşte adaylar...

Habere göre Taylan Antalyalı ve Gustavo Assunçao'dan istediği verimi alamayan Terim, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin olası ayrılığı ile beraber iyi bir bütçe ile orta sahanın ortasına takviye arayışında olduğu yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ocak ayı transfer hedefi orta saha! İşte adaylar...

Öte yandan Aslan'ın daha önce hazırlanan listesinde ise alternatif isimler mevcut. İşte o adaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ocak ayı transfer hedefi orta saha! İşte adaylar...

ALIOU DIENG

Mısır Ligi takımlarından El Ahly'de forma giyen 23 yaşındaki Malili orta saha'nın sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ocak ayı transfer hedefi orta saha! İşte adaylar...

MOHAMED ELNENY

Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Mısırlı yıldızın Arsenal ile olan sözleşmesi 2022'de bitecek. 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ocak ayı transfer hedefi orta saha! İşte adaylar...

ENES SALI

Geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray'ın listesindeki en genç futbolcu olarak göze çarpan Enes Sali, Toronto doğumlu. 15 yaşındaki genç orta saha, kanatlarda da görev yapabiliyor. Türk asıllı Rumen oyuncu aktüel olarak FC Farul forması giyiyor. Sali'nin güncel piyasa değeri 200 bin euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ocak ayı transfer hedefi orta saha! İşte adaylar...

GEDSON FERNANDES

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Gedson, performansıyla taraftarları mutlu etmişti. 22 yaşındaki orta saha 8 ve 6 numara mevkilerinde forma giyebiliyor. Benfica'nın genç yıldızının güncel piyasa değeri ise 12.5 milyon euro...

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