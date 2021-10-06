Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak girişim!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak EuroLeague Women maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile yürütülen ortak girişim sonucu maç açık kanala alındı.

İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan o açıklama;

Galatasaray Kadın Basketbol ve Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımlarının, 2021-2022 sezonunda EuroLeague Women'da oynayacağı maçlar, TRT Spor Yıldız'da sporseverler ve taraftarlarımızla buluşacak.

Kulübümüz ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ortak girişimleriyle başlatılan, kadın basketbolun sporseverler ve taraftarlarımızla daha fazla buluşmasını hedefleyen adım kapsamında, maçlarımızın dönüşümlü olarak TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması adına anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma kapsamında TRT ile planlanan yayın akışı çerçevesinde Kadın Basketbol Takımımızın sezon boyunca 8 maçı TRT Spor Yıldız, 6 maçı da GSTV ekranlarında yayınlanacaktır.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu ortak adımına TRT'nin verdiği önemli destekle; Kulüplerimizin kadın basketbolda Avrupa'da ortaya koyacağı mücadele sporseverlere ulaşacak ve hak ettiği ilgiyi görecektir.

Kadın basketbolda ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil edecek takımlarımıza mücadele edecekleri maçlarda başarılar diliyoruz.