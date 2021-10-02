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Galatasaray Nef Darüşşafaka 101-107 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Darüşşafaka, normal süresi 79-79, birinci uzatma bölümü ise 91-91 biten maçta Galatasaray Nef'i ikinci uzatma sonucunda 107-101 yendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 01:11
Galatasaray Nef Darüşşafaka 101-107 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılaşmanın ilk periyodu 20-13 Darüşşafaka'nın üstünlüğüyle geçilirken, ikinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Galatasaray Nef, soyunma odasına 46-36 önde gitti.

Sarı-kırmızılı takım maçın üçüncü çeyreğini de 65-58 önde tamamlarken, Darüşşafaka'nın dördüncü periyotta oyunu dengelemesiyle maçın normal süresi 79-79 berabere tamamlandı ve uzatmaya gidildi.

Müsabakanın ilk uzatması 91-91 eşitlikle sonuçlandı. İkinci uzatmada rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Darüşşafaka, salondan 107-101 galip ayrıldı.

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