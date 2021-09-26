Luyindama'ya tepkiler Fatih Terim'i sinirlendirdi!

Galatasaray'ın Göztepe'yi sahasında ağırladığı mücadelede Göztepe'nin golünden önce yaptığı hatayla topu kaptıran Christian Luyindama'ya sarı kırmızılı taraftarlar ıslıklayarak tepki gösterdi.

Luyindama'nın kaptırdığı topun ardından Göztepe, Cherif Ndiaye'nin golüyyle 1-0 öne geçerken, Galatasaraylı taraftarların bir bölümü, Luyindama'yı ıslıklayanlara tepki gösterdi. Fatih Terim ise bu durumu alkışlayarak destek olanlara teşekkür etti.

TERİM'DEN BİR TARAFTARA TEPKİ

Bu tepkilerin ardından Fatih Terim, Luyindama'yı ıslıklayan bir taraftarla tartıştı.

Yaşanan gerginnlik sonrası sarı kırmızılılarda teknik heyet, Fatih Terim'i sakinleştirdi.

Öte yandan Fatih Terim, ilk yarıda tepkilere maruz kalan Christian Luyindama'yı ikinci yarıda oyundan aldı.