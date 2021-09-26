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Luyindama'ya tepkiler Fatih Terim'i sinirlendirdi!

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan Galatasaray Göztepe maçı ile devam etti. Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi ağırladığı maçta Göztepe'nin golünden önce hata yapan Luyindama'ya tribünlerden ıslık ve tepki gelince Fatih Terim sinirlendi. Tecrübeli teknik adam sarı kırmızılı bir taraftara tepki gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 20:55
Luyindama'ya tepkiler Fatih Terim'i sinirlendirdi!

Galatasaray'ın Göztepe'yi sahasında ağırladığı mücadelede Göztepe'nin golünden önce yaptığı hatayla topu kaptıran Christian Luyindama'ya sarı kırmızılı taraftarlar ıslıklayarak tepki gösterdi.

Luyindama'nın kaptırdığı topun ardından Göztepe, Cherif Ndiaye'nin golüyyle 1-0 öne geçerken, Galatasaraylı taraftarların bir bölümü, Luyindama'yı ıslıklayanlara tepki gösterdi. Fatih Terim ise bu durumu alkışlayarak destek olanlara teşekkür etti.

TERİM'DEN BİR TARAFTARA TEPKİ

Bu tepkilerin ardından Fatih Terim, Luyindama'yı ıslıklayan bir taraftarla tartıştı.

Yaşanan gerginnlik sonrası sarı kırmızılılarda teknik heyet, Fatih Terim'i sakinleştirdi.

Öte yandan Fatih Terim, ilk yarıda tepkilere maruz kalan Christian Luyindama'yı ikinci yarıda oyundan aldı.

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