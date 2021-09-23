Falcao şov!

G.Saray'ın forveti Mustafa Muhammed 'gol orucu'nu Kayseri'de de bozamazken, yollarını ayırdığı Radamel Falcao ise Rayo Vallecano'da şov yapıyor. Aslan'da forma giydiği dönemde beklenen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı forvet, transfer olduğu La Liga'daki 2. maçında da gol attı. Bilbao-Rayo Vallecano maçında 90+6'da sahneye çıkan Falcao, skoru 2-1 yaptı ve takımına galibiyeti getirdi. G.Saray'ın 2 milyon euro ücretini ödemeye devam ettiği Falcao, geçen hafta Getafe'ye attığı 1 golle yine takımının galibiyetine katkı sağlamıştı. Muhammed ise bu sezon 12 maçta henüz fileleri havalandıramadı.