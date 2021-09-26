Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan Galatasaray formasıyla ilk golünü attı!

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan Galatasaray formasıyla ilk golünü attı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, Göztepe maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti. Sağ kanatta topla buluşan genç futbolcu rakiplerini geçerek yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. Morutan golün sevincini hocası Fatih Terim'le paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 22:34
Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan Galatasaray formasıyla ilk golünü attı!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 56. dakikasında sahneye çıkan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan takımını 2-1 öne geçirdi. Sağ kanatta topla buluşan Morutan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Genç futbolcu golden sonra Teknik Direktör Fatih Terim'e sarıldı.

Bu yaz döneminde transfer olan 22 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevinci yaşadı. Rumen futbolcu bu sezon 5'i lig, 1'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 resmi maçta görev aldı. Göztepe maçına 11'de başlayan Morutan, 84. dakikada yerini Oğulcan Çağlayan'a bıraktı.

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