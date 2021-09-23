Sambacı vasattı

Yeni transferlerden Gustavo Assunçao, Galatasaray formasıyla dün ilk maçına çıktı. 11'de başladığı maçta Kayserispor'a karşı 90 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu, vasatı aşamadı. 21 yaşındaki orta saha, 91 kez topla buluştuğu maçta yüzde 91'lik pas isabetiyle oynarken, hücuma katkı sağlayamadı. Orta alanda girdiği 9 ikili mücadelenin de 6'sını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu, birer isabetsiz şut ve orta ile karşılaşmayı tamamladı. Savunmada 2 pas arası, bir top kapan, bir de tehlikeyi uzaklaştıran Sambacı, Kayseri'nin ikinci golünde de topu kaptıran isimdi.