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Hedefteki isim DeAndre Yedlin

G.Saray'ın sağ beki DeAndre Yedlin, performansıyla hayal kırıklığı yaşatan isimlerden oldu. ABD'li futbolcu, Mame Thiam'ın ceza sahası içindeki röveşatasında da kolunu havaya kaldırıp penaltıya sebep oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Hedefteki isim DeAndre Yedlin
G.Saray'ın sağ beki DeAndre Yedlin, performansıyla hayal kırıklığı yaşatan isimlerden oldu. ABD'li futbolcu, Mame Thiam'ın ceza sahası içindeki röveşatasında da kolunu havaya kaldırıp penaltıya sebep oldu. 51 kez topla buluştuğu maçta yüzde 93 pas isabetiyle oynayan Yedlin, yaptığı 4 ortanın birinde isabet sağladı. Savunmada 2 top kapan 28 yaşındaki futbolcu, 7 ikili mücadelenin de 5'ini kazandı.
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