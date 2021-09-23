Muslera’da bir haller var

Sarı kırmızılıların 1 numarası Fernando Muslera'ya bu sezon bir haller oldu. Kayserispor karşısında ağları 3 kez havalanan Uruguaylı file bekçisi, 6 Süper Lig maçında 9 gole engel olamadı. 35 yaşındaki kaleci, yediği gollerin yanı sıra kale önünde yaptığı kritik hatalarla taraftarlara korku dolu anlar yaşattı. 35 yaşındaki kaleci, bu sezon oynanan Avrupa maçlarında da yaptığı basit hatalarla kalesinde goller yemişti.



Karşılaşmanın ardından Fernando Muslera, kısa ve net konuştu: "Biz Galatasarayız. Herkes kendisini daha iyi hazırlamalı. Üzüleceğiz ama bunu bir kenara bırakmalıyız. 3 gün sonra bir maçımız var. Bunu unutup, geleceğe bakmalıyız."