Rotasyon başa bela oldu!

Sarı-kırmızılılar yoğun maç trafiğinde kadroda rotasyona gitti. Teknik direktör Fatih Terim, Kayseri'ye karşı önceki maçın kadrosundan farklı 6 isimle sahaya çıktı. Tecrübeli hoca; Alanya maçının 11'indeki Luyindama, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem ve Halil'in yerine Alpaslan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'e görev verdi. Terim, ikinci 45'e çıkarken 3 değişiklik birden yaptı. Emre, Aanholt ve Feghouli'yi çıkaran deneyimli hoca, Kerem, Ömer ve Morutan ile devam etti. 58'de Oğulcan-Diagne, 80'de Taylan-Atalay değişiklikleri vardı.