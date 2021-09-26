Galatasaray - Göztepe maçı CANLI | Gs maçı izle | Galatasaray - Göztepe maçı canlı skor

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Son 4 lig maçından galibiyetle ayrılamayan ve bu süreçte 2 beraberlik alan Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Sarı kırmızılılar, renktaşı Göztepe'yi mağlup ederek kötü seriyi sonlandırmak ve çıkışa geçmek isterken İzmir ekibi de son iki maçta aldığı mağlubiyeti Galatasaray galibiyetiyle unutturmak istiyor.

Galatasaray Göztepe maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanolt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.

Göztepe: İrfan Can, Berkan, Wilker, Yalçın, Arslanagic, Rodrigues, Nwobodo, Kerim, Soner, Halil, Cherif.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALIYOR

Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Kürşad Filiz üstleniyor.

68. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Galatasaray ve Göztepe tarihte 67 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 39'unda Galatasaray, 13'ünde Göztepe galip geldi. Kalan 15 maç berabere sonuçlandı.

Galatasaray ve Göztepe arasında öne çıkan istatistiksel veriler şu şekilde:

- Göztepe'yi konuk ettiği son 14 Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Galatasaray (12G 2B), son sekiz karşılaşmadan da galip ayrıldı.

- Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (33) ve gol yediği (90) rakibi Galatasaray.

- Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick'i geçen sezon Göztepe'ye rakip olduğu maçta kaydetmişti (Nisan 2021).

- Evinde oynadığı son Süper Lig karşılaşmasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çıktığı 202 iç saha maçının hiçbirinde üst üste iki yenilgi almadı.

- Süper Lig'de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son 15 maçta yenilgi almayan Fatih Terim (11G 4B), bu karşılaşmalarda toplam 45 gol sevinci yaşadı.

- Göztepe'nin Süper Lig'de İstanbul takımlarına attığı son altı golün üçünde Cherif Ndiaye'nin doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).