Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Tugay Kerimoğlu'ndan Gustavo Assunçao sözleri! "Bonservisi alınmalı" (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Tugay Kerimoğlu'ndan Gustavo Assunçao sözleri! "Bonservisi alınmalı" (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından sarı kırmızılıların efsane isimlerinde Tugay Kerimoğlu, yeni transfer Gustavo Assunçao'yu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kerimoğlu, "Performansını beğendim. 4 milyon Euro vererek bonservisi alınmalı" ifadelerinde bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:52
GALATASARAY HABERLERİ - Tugay Kerimoğlu'ndan Gustavo Assunçao sözleri! "Bonservisi alınmalı" (GS spor haberi)

Galatasaray'da Kayserispor karşısında ilk maçına çıkan Gustavo Assunçao, orta sahada etkili olmaya çalıştı.

Brezilyalı futbolcu 91 kez topla buluşup %91'lik pas başarı yüzdesi yakalarken 70 başarılı pas attı. 13 kez top kaybı yapan Assunçao attığı 9 uzun pasında 6'sında isabet buldu.

beIN SPORTS ekranlarında konuşan Tugay Kerimoğlu, Assunçao'nun performansını beğendiğini ve 4 milyon Euro vererek bonservisinin alınması gerektiğini söyledi.

Assunçao maçın ardından, "Benim için inanılmaz bir gurur, çok mutluyum. Keşke sonuç bu olmasaydı. Diğer taraftan Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giydiğim için da gururluyum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA