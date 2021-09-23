GALATASARAY HABERLERİ - Tugay Kerimoğlu'ndan Gustavo Assunçao sözleri! "Bonservisi alınmalı" (GS spor haberi)

Galatasaray'da Kayserispor karşısında ilk maçına çıkan Gustavo Assunçao, orta sahada etkili olmaya çalıştı.



Brezilyalı futbolcu 91 kez topla buluşup %91'lik pas başarı yüzdesi yakalarken 70 başarılı pas attı. 13 kez top kaybı yapan Assunçao attığı 9 uzun pasında 6'sında isabet buldu.

beIN SPORTS ekranlarında konuşan Tugay Kerimoğlu, Assunçao'nun performansını beğendiğini ve 4 milyon Euro vererek bonservisinin alınması gerektiğini söyledi.

Assunçao maçın ardından, "Benim için inanılmaz bir gurur, çok mutluyum. Keşke sonuç bu olmasaydı. Diğer taraftan Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giydiğim için da gururluyum." ifadelerini kullandı.