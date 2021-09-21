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Galatasaray'da 'başlangıç sendromu' yaşanıyor! Liderle puan farkı...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, son olaran evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden mağlubiyetle ayrılmıştı. Galatasaray, son iki sezonda olduğu gibi sezona kötü bir başlangıç yaptı. 7 puan kaybeden Aslan, liderin tam 5 puan gerisine düştü. İşte detaylar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 06:50
Galatasaray'da 'başlangıç sendromu' yaşanıyor! Liderle puan farkı...

Sezonun ilk 5 maçında 8 puanda kalan ve zirvenin tam 5 puan gerisine düşen Galatasaray'da başlangıç sendromu büyüyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz iki sezona da benzer başlangıçlar yapmıştı.

Cimbom 2019-20 sezonunun ilk 5 haftasında Kayserispor ve Kasımpaşa'yı yenerken, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalmıştı. Denizlispor önünde ise yenilgi yaşayan Sarı-Kırmızılılar 5 maçta 8 puanda kalmıştı.

Takvim'in haberine göre geçtiğimiz sezon ise, Gaziantep ve Başakşehir önünde 6 puan toplamıştı. Ancak daha sonra Fenerbahçe beraberliğiyle düşüşe geçen Cimbom üst üste Kasımpaşa ve Alanyaspor'a kaybederek ilk 5 haftada 7 puan toplayabilmişti. Bu sezon ise ilk 2 hafta kzanan Cimbom sonraki haftalarda ise 7 puan kaybetti.

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