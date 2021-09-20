Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını değerlendirdi

İkinci yarının hemen başında kenarda Mohamed, Feghouli ve Emre belirince, sosyal medyadan, stattan ve ekrandan maça ortak olan taraftar heyecanlandı ama çıkanların Taylan, Morutan ve Halil olmasını yadırgayanların sayısı (ben dahil) hiç de az değildi. Misal; Taylan ve Morutan yerine Kerem ve Berkan'ın çıkmasına (kötü oynamıyor olsalar da) hiç şaşırmazdım. "Halil mi, Mohamed mi" sorusuna bir yanıt vermek çok da kolay değil. Diagne'nin 'azalarak bitişinin' ardından bu soru Terim'in aklındaki en keskin dikendir tahminimce. Dün akşam katkı sağlayan Mısırlı'da ısrar edilmesi için hala çok geç olmayabilir.

Bu arada hangi form düzeyinde olursa olsun, Feghouli'nin bir hamle oyuncusundan daha fazlası olduğunda da ısrarcıyım. Yenilen golde en büyük hata Ömer Bayram'ın gibi duruyor ancak çok kötü oynayarak Van Aanholt'un sağ beke tayinine sebep olan Yedlin'i suçlamak daha adil olacaktır. Bu yeni takımın sorunlarının ne olduğu kişiden kişiye değişir fakat çözümün Babel'i yuhalamakla gelmeyeceği kesin.