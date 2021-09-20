Galatasaray'dan o dernek için kamuoyuna duyuru!

Galatasaray, kulübün bilgisi ve muvafakati olmaksızın ismini ve markasını kullanan 'Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği'ne karşı yasal süreç başlatıldığını duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün bilgisi ve muvafakati olmaksızın ismini ve markasını kullanan Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği'ne bu haksız kullanımı sonlandırmaları gerektiği ihtaren bildirilmiş ve bu kapsamda T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği, kulübümüz tarafından resmi olarak tanınmamakta olup, herhangi bir karışıklığa ve mağduriyete mahal vermemek adına kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur."

