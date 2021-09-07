Son dakika transfer haberleri | İngilizler yazdı! Galatasaray eski Beşiktaşlı Elneny için teklif yaptı!



Geçen sezon Mikel Arteta ile birlikte tekrar Arsenal as kadrosunda yer alan Elneny, 41 maçta forma giymişti. Ancak, bu sezon yeni transferlerle birlikte sadece 2 maçta 134 dakika süre alan Elneny de ayrılmaya sıcak bakıyor.

Muhammed Elneny için Arsenal ile bir kez daha temas kurdu. Sky Sports 'ta yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Muhammed Elneny için Arsenal ile masaya oturdu. Arsenal, önümüzdeki yaz potansiyel olarak ücretsiz bir şekilde ayrılacak olan Elneny için küçük bir bonservis ücretini de memnuniyetle karşılayacak.





ELNENY TRANSFERİNDE RAKAMLAR



Galatasaray, Elneny için tüm aracıları aradan çıkararak senelik 1.7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza attıracak. Sarı kırmızılı kulüp, Mısırlı oyuncu için 3 milyon euro bonservis ödemesi yapacak.



2019/20'DE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI



Ocak 2016'da 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle Basel'den Arsenal'e transfer olan 29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu, 2019/20 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık geçirmişti.



ARTETA: EGOSU YOK, ONU HERKES SEVER



Arsenal menajeri Arteta: "Elneny'nin egosu yok ve takıma çok özel bir enerji veriyor. Elneny, Arsenal'in kulüp kültürüne katkıda bulunuyor ve kulüpteki herkes onu çok seviyor"