Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes operasyonu! Burak Elmas devrede

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, muhteşem performansıyla adeta iz bırakarak Sarı Kırmızılılara veda etmişti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, muhteşem performansıyla adeta iz bırakarak Sarı Kırmızılılara veda etmişti.
TRANSFERE YANAŞMIYOR
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Sarı Kırmızılı formayı yeniden giymek istese de Benfica Kulübü, transfere yanaşmıyor.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
İki kulüp uzun süredir görüşmelerini sürdürürken, hala bir anlaşma sağlanamadı. Portekiz ekibinin istediği rakam ise belli oldu.
15 MİLYON EURO
Galatasaray, genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama çalışmalarını sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilen Gedson'u kiralık göndermeye yanaşmadığını ve 15 milyon Euro bonservis bedeli istediğini duyurdu.
ELMAS BİZZAT DEVREYE GİRDİ
Romano, yıldız orta sahanın takımda kalmasının beklendiğini de belirtti. Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın görüşmelerde bizzat devreye girdi
10 MİLYON EURO TEKLİF
Başkan Elmas transferi bitirmek için kararlı. Elmas'ın yeni 10 milyon Euro'luk teklif paketini Benfica'ya sunmak üzere kolları sıvadığı gelen haberler arasında.
18 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a gelen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson, Sarı Kırmızılı ekipte çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.