Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes operasyonu! Burak Elmas devrede

Galatasaray , genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama çalışmalarını sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Benfica 'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilen Gedson'u kiralık göndermeye yanaşmadığını ve 15 milyon Euro bonservis bedeli istediğini duyurdu.

10 MİLYON EURO TEKLİF

Başkan Elmas transferi bitirmek için kararlı. Elmas'ın yeni 10 milyon Euro'luk teklif paketini Benfica'ya sunmak üzere kolları sıvadığı gelen haberler arasında.