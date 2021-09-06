Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes operasyonu! Burak Elmas devrede

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes operasyonu! Burak Elmas devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferde Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katabilmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Benfica kanadından oyuncunun takımdan ayrılmayacağına dair açıklamalar gelse de sarı-kırmızılıların ısrarı sürüyor. İşte son gelişmeler... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 17:48
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes operasyonu! Burak Elmas devrede

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, muhteşem performansıyla adeta iz bırakarak Sarı Kırmızılılara veda etmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes operasyonu! Burak Elmas devrede

TRANSFERE YANAŞMIYOR

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Sarı Kırmızılı formayı yeniden giymek istese de Benfica Kulübü, transfere yanaşmıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes operasyonu! Burak Elmas devrede

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

İki kulüp uzun süredir görüşmelerini sürdürürken, hala bir anlaşma sağlanamadı. Portekiz ekibinin istediği rakam ise belli oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes operasyonu! Burak Elmas devrede

15 MİLYON EURO

Galatasaray, genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama çalışmalarını sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilen Gedson'u kiralık göndermeye yanaşmadığını ve 15 milyon Euro bonservis bedeli istediğini duyurdu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes operasyonu! Burak Elmas devrede

ELMAS BİZZAT DEVREYE GİRDİ

Romano, yıldız orta sahanın takımda kalmasının beklendiğini de belirtti. Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın görüşmelerde bizzat devreye girdi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes operasyonu! Burak Elmas devrede

10 MİLYON EURO TEKLİF

Başkan Elmas transferi bitirmek için kararlı. Elmas'ın yeni 10 milyon Euro'luk teklif paketini Benfica'ya sunmak üzere kolları sıvadığı gelen haberler arasında.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes operasyonu! Burak Elmas devrede

18 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a gelen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson, Sarı Kırmızılı ekipte çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.

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