Haberler Galatasaray Fatih Terim orta sahaya 'çapa' istiyor! Transferde Dieng ve Okay Yokuşlu hamlesi

Fatih Terim orta sahaya 'çapa' istiyor! Transferde Dieng ve Okay Yokuşlu hamlesi

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Fatih Terim yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'da önemli gelişmelr yaşanıyor. Gedson için umutları azalan Aslan, B planı ve C planını devreye sokma kararı aldı. Dieng için yeni hamle yapılacak. Malili orta saha için bonservis sorunu çözülemezse bu kez Celta'nın yıldızı Okay Yokuşlu kiralık olarak transfer edilecek. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 06:50
Fatih Terim orta sahaya 'çapa' istiyor! Transferde Dieng ve Okay Yokuşlu hamlesi

Galatasaray orta sahaya 6 numara transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim, o bölge için Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes'i düşünüyordu. Ancak Benfica oyuncuyu bırakmak istemiyor. Hatta Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazdılar.

Fatih Terim orta sahaya 'çapa' istiyor! Transferde Dieng ve Okay Yokuşlu hamlesi

Gedson çin umutları azalan ancak son dakikaya kadar bekleme kararı alan Galatasaray, B ve C planını devreye soktu. Daha önce de gündeme gelen Aliou Dieng ve Okay için harekete geçildi.

Fatih Terim orta sahaya 'çapa' istiyor! Transferde Dieng ve Okay Yokuşlu hamlesi

Takvim'in haberine göre Cimbom, Al Ahly'de oynayan 23 yaşındaki orta saha Aliou Dieng için girişimlere başladı. Sarı- Kırmızılı yönetim, Al Ahly'yi ekonomik anlamda ikna ademezse C planı devreye sokulacak.

Fatih Terim orta sahaya 'çapa' istiyor! Transferde Dieng ve Okay Yokuşlu hamlesi

Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu son seçenek olarak görüyor. İspanyol kulübü oyuncusunu kiralayabileceğini daha önce açıklamıştı.

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