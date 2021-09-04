Marcao affedildi

Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde uygunsuz hareketlerde bulunan Marcao, dün yapılan antrenmanda takıma katıldı. Giresun maçından sonra önce takım arkadaşından özür dileyen Marcao, verilecek her cezayı kabul edeceğini belirtmişti. 150 bin euro para cezası alan Brezilyalı futbolcunun ismi UEFA'ya bildirildi. 8 maç ceza alan 24 yaşındaki stoper Süper Lig'de 6 karşılaşmada daha olmayacak ancak Lazio maçı kadrosunda yer alabilecek.
Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde uygunsuz hareketlerde bulunan Marcao, dün yapılan antrenmanda takıma katıldı. Giresun maçından sonra önce takım arkadaşından özür dileyen Marcao, verilecek her cezayı kabul edeceğini belirtmişti. 150 bin euro para cezası alan Brezilyalı futbolcunun ismi UEFA'ya bildirildi. 8 maç ceza alan 24 yaşındaki stoper Süper Lig'de 6 karşılaşmada daha olmayacak ancak Lazio maçı kadrosunda yer alabilecek.