Taylan'dan kritik hata

Kasımpaşa karşısında Taylan Antalya'nın hatası sarı-kırmızılı takıma pahalıya mal oldu. Maça yedek kulübesinde başlayan başarılı futbolcu, Cicaldau'nun mide rahatsızlığı yaşaması nedeniyle ikinci yarıda forma şansı buldu. Ancak Rumen futbolcunun boşluğunu dolduramadı. Konsantrasyon eksikliği ciddi şekilde hissedilen ve oyunda kaldığı süreci önemli pas hataları yapan Taylan, 66. dakikada da Muslera'nın pasını kontrol edemeyince Kasımpaşa'nın 2-2 beraberliği getiren golü geldi. Baskı altındaki bir oyuncuya pas atan Muslera da eleştirilerden nasibini aldı.