Son dakika Galatasaray haberleri | Hagi ile özel maç
Galatasaray, efsanesi Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta takımı ile bir hazırlık maçı yapacak. 5 Eylül'deki maç için Rumen teknik adam, "Herkese süre vermek istiyoruz" dedi. Cicaldau ve Morutan'ın Galatasaray'a imza atmasıyla ilgili de konuşan Hagi, "Kariyerlerinde önemli bir adım attılar. Büyük bir kulüpte oynayacaklar. İkisine de iyi şanslar diliyorum" dedi.
Galatasaray, efsanesi Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta takımı ile bir hazırlık maçı yapacak. 5 Eylül'deki maç için Rumen teknik adam, "Herkese süre vermek istiyoruz" dedi. Cicaldau ve Morutan'ın Galatasaray'a imza atmasıyla ilgili de konuşan Hagi, "Kariyerlerinde önemli bir adım attılar. Büyük bir kulüpte oynayacaklar. İkisine de iyi şanslar diliyorum" dedi.