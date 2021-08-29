Son dakika Galatasaray haberleri | Mostafa’ya PSV kancası
İsmi son günlerde Fransız ekipleriyle anılan Mostafa Mohamed için yeni bir iddia geldi. Fransız gazeteci Loic Tanzi’ne göre; sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi ön elemesinde deviren PSV, Mısırlı golcüye göz dikti. Hollanda kulübünün, Fransızlara karşı ekonomik anlamda çok daha rahat olduğu da belirtildi. Mostafa, bu yıl formasını Diagne’ye kaptırdı.
İsmi son günlerde Fransız ekipleriyle anılan Mostafa Mohamed için yeni bir iddia geldi. Fransız gazeteci Loic Tanzi'ne göre; sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi ön elemesinde deviren PSV, Mısırlı golcüye göz dikti. Hollanda kulübünün, Fransızlara karşı ekonomik anlamda çok daha rahat olduğu da belirtildi. Mostafa, bu yıl formasını Diagne'ye kaptırdı.