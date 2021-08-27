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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Marcao yolcu! İşte o teklif

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alıp kadro dışı bırakılan Marcao için teklifler gelmeye devam ediyor. Brezilyalı stopere Napoli ile Krasnodar talip. Teklifler istenilen seviyeye ulaşılırsa yollar ayrılacak. Yerine takviye yapılacak. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Marcao yolcu! İşte o teklif

Süper Lig'de Galatasaray'ın bu sezonki ilk maçı olan Giresun deplasmanında kriz çıkaran Marcao ile yollar ayrılıyor. Saha içinde öfkesine hakim olamayan ve Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı yıldıza İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar talip oldu.

Napoli'nin 2 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiği ifade edildi. Krasnodar'ın ise peşin 8 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın 10 milyon euro'luk peşin ücret beklediği öğrenildi. Cimbom, Marcao'yu Portekiz Ligi ekibi Chaves'ten Ocak 2019'da 4 milyon euro'ya transfer etmişti.

Marcao satılırsa yerine hemen bir takviye yapılacak.

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