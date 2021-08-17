Haberler Galatasaray Seriye devam

Seriye devam

Aslan geçen sezonun sonuna doğru yakaladığı performansını sürdürdü. Sarı- kırmızılılar son 4 deplasman karşılaşmasını kazanmıştı. Bu sezona da dış saha galibiyetiyle başladılar. Giresunspor'u Çotanak Stadı'nda mağlup ederek galibiyet serilerini 5 karşılaşmaya çıkardılar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 06:50
Seriye devam
Aslan geçen sezonun sonuna doğru yakaladığı performansını sürdürdü. Sarı- kırmızılılar son 4 deplasman karşılaşmasını kazanmıştı. Bu sezona da dış saha galibiyetiyle başladılar. Giresunspor'u Çotanak Stadı'nda mağlup ederek galibiyet serilerini 5 karşılaşmaya çıkardılar.
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