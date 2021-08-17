Seriye devam

Aslan geçen sezonun sonuna doğru yakaladığı performansını sürdürdü. Sarı- kırmızılılar son 4 deplasman karşılaşmasını kazanmıştı. Bu sezona da dış saha galibiyetiyle başladılar. Giresunspor'u Çotanak Stadı'nda mağlup ederek galibiyet serilerini 5 karşılaşmaya çıkardılar.
Aslan geçen sezonun sonuna doğru yakaladığı performansını sürdürdü. Sarı- kırmızılılar son 4 deplasman karşılaşmasını kazanmıştı. Bu sezona da dış saha galibiyetiyle başladılar. Giresunspor'u Çotanak Stadı'nda mağlup ederek galibiyet serilerini 5 karşılaşmaya çıkardılar.