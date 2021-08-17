Okan durdurdu

Sezon başında Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralık olarak transferi gerçekleşen Okan Kocuk başarılı bir maç çıkardı. Tecrübeli eldiven, Cimbom'un kazandığı ilk penaltıda Mbaye Diagne'ye geçit vermedi. Yan toplarda da etkiliydi. Yediği gollerde ise yapabileceği çok da fazla bir şey yoktu.
Sezonbaşında Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralık olarak transferi gerçekleşen Okan Kocuk başarılı bir maç çıkardı. Tecrübeli eldiven, Cimbom'un kazandığı ilk penaltıda Mbaye Diagne'ye geçit vermedi. Yan toplarda da etkiliydi. Yediği gollerde ise yapabileceği çok da fazla bir şey yoktu.