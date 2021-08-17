King Kong sahnede

Her sezon başında adı gönderilecekler arasında yer almasına rağmen Mbaye Diagne sahaya çıkıp işini yapmaya devam ediyor. Senegalli yıldız dün de Giresunspor deplasmanında tüm kritik anların içindeydi. Tecrübeli forvet, Sofiane Feghouli'nin vuruşunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topa çok iyi hareketlendi ve meşin yuvarlağı boş ağlarla buluşturdu. Boey'e yapılan penaltıda topun başına geçti. Kaleci Okan'ı aşamadı. Diagne maçın ilerleyen bölümlerinde yine etkiliydi. Cicaldau'nun pasına çok iyi hareketlenen Diagne'yi Hüsamettin Tut üzerine atlayarak durdurdu. Penaltı ve kırmızı kartla rakibi iyice zayıflattı.

ONDAN İYİSİ YOK

Mbaye Diagne, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Senegalli yıldız, Ocak 2018'de lige adım attıktan sonra çıktığı 65 maçta tam 52 defa ağları sarsmayı başardı. Bu kategoride lider durumda.