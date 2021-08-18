İmzalar atıldı

GalatasarayKulübü, Tunç Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Sponsorluk anlaşmasının futbol takımının çorap ve kadın voleybol takımının yaka reklamını kapsadığı belirtildi. Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Köksal Ünlü, "Dünyanın ekonomik olarak zor şartlar yaşadığı ortamda Dinçer Bey kurumsal olarak Galatasaray'a katkıda bulunmak istediğini söyleyip bu konuda inisiyatif aldı. Böyle dönemde tüm Galatasaraylılardan benzeri refleksleri bekliyoruz" dedi. Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan ise, Galatasaray'a sponsor olmanın çocukluk hayali olduğunu ifade etti.